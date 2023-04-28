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Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada çıkan yangın devam ediyor

Küçükçekmecede Akit Medya grubunun içerisinde bulunduğu 11 katlı binanın bodrum katında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

IHA28 Nisan 2023 Cuma 07:13 - Güncelleme:
Akit Medya Grubu'nun bulunduğu binada çıkan yangın devam ediyor
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Yangın dün saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece'de Dereboyu Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Akit Medya grubunun da içerisinde bulunduğu 11 katlı bir binanın bodrum katındaki depoda bulunan tekstil malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tutuşmuş, bodrum kattan yükselen dumanlar, kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında yoğun dumanlar nedeniyle çevredeki iş yerleri de boşaltılmıştı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alınırken binan bodrum katındaki yanmanın devam ettiği öğrenildi.

Yangında ölü ve yaralı olmazken, binada büyük çapta maddi hasarın oluştuğu görüldü.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, binanın üst katlar kontrol altına alınırken yangının çıktığı bodrum katta yanmanın devam ettiği öğrenildi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

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