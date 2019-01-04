İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3414
  • 6,0964
  • 220.76
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AKOM’dan şiddetli kar yağışı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) , İstanbul’un bazı ilçelerinde gün boyunca yağmur şeklinde olan yağışların akşam saatlerinde şiddetli kar yağışına döneceği uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada şiddetli kar yağışına gece saatlerinde özellikle batı ilçelerde fırtınanın da eşlik edeceği belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi vatandaşları şiddetli kar yağışına karşı uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına giriyor.

Gün boyu yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerimizde kuvvetlenerek yer yer tipi şeklinde yoğun kar yağışı, gece saatlerinden itibaren ise il genelinde fırtına (50-95km/s) ile birlikte kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Soğuk hava, fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul’un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor. Metrobüs güzergahında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor.

Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında.

Vatandaşlarımız hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayarak yardım alabilecekler."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Çin'den aya ilk ayak izi

Çin'den aya ilk ayak izi

İngiliz ordusundan alaycı afiş

İngiliz ordusundan alaycı afiş

Türk komandolar teröristlerin kâbusu oldu

Türk komandolar teröristlerin kâbusu oldu

BAE destekli güçler Yemen'e saldırdılar

BAE destekli güçler Yemen'e saldırdılar

CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

CHP’li Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş´ın yeni golcüsü Burak Yılmaz Antalya´ya geldi

Beşiktaş´ın yeni golcüsü Burak Yılmaz Antalya´ya geldi

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA