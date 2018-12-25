Müjdat Gezen'i 4 yıl önce vefat eden Zeki Alasya ile karıştıran CHP'li Erdoğdu fena rezil oldu

CHP'nin kanalı Halk Tv'de darbe çığırtkanlığı yapıp, Başkan Erdoğan hakkında haddini aşan açıklamalarda bulununan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen dün ifadeleri alınmak üzere polisler eşliğinde adliyeye götürüldü. İfadeleri sonrası mahkemeye sevk edilen Akpınar ve Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı.

ALAY KONUSU OLDU

Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Akpınar ve Gezen'e destek CHP ve HDP'den geçikmezken destek veren isimlerden bir tanesi de CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu oldu. Akpınar ve Gezen'e verdiği desteği Twitter'dan duyuran CHP'li Erdoğdu sosyal medyada alay konusu oldu.

CHP'Lİ ERDOĞDU FENA REZİL OLDU

4 yıl önce hayatını kaybeden Zeki Alasya ile Müjdat Gezen'i birbirine karıştıran CHP'li Erdoğdu fena rezil oldu. Büyük bir gafa imza atan Erdoğdu paylaştığı mesajda "Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Kartal Adliyesindeyiz... Milyonlarca insanın sevgilisi iki önemli değeri Adliye’ye düşürmek yapanların sefaleti..." dedi. Yaptığı hatayı anlayan Erdoğdu, "Adliye’de yanlışlıkla Müjdat Gezen yazacağıma Zeki Alasya yazdım..." sözleriyle düzeltme mesajı geçti.

GAFI SOSYAL MEDYADA TT OLDU

CHP'li Erdoğdu'nun gafı kısa sürede sosyal medyada TT oldu. Vatandaşlar Erdoğdu'nun mesajıyla ilgili "Zeki Alasya'nın ruhunu mu çağırdınız. Bir işi de düzgün yapın beee.", "Siz; zeki ile metin'den daha komiksiniz.", "Vekilim zeki alasya öleli çok oluyor nur içinde yatsın haberiniz yoksa diye söylüyorum" yorumları yapıldı.