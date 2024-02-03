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Akrabalar arasında husumet davası! Adana'da kan dolu anlar: 6 yaralı

Adana'da husumetli akrabalar arasındaki silahlı kavgada yaralanan biri kadın 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

DHA3 Şubat 2024 Cumartesi 05:00 - Güncelleme:
Akrabalar arasında husumet davası! Adana'da kan dolu anlar: 6 yaralı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, akraba olan husumetli iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu A.Ö.(75), M.Ö.(29), M.D.(26) ve A.Ö.(19) ile isimleri henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir ve Seyhan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen A.Ö'yü gözaltına aldı.

Ekipler, çevrede yaptıkları araştırmada bazı evlerin ve araçların camlarına kurşun isabet ettiğini tespit etti.

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