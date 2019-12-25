AKS sınav sonuçları sorgulama ekranı: AKS sınav sonuçları açıklandı mı?

25.12.2019 10:35 - Güncelleme: 25.12.2019 10:35

AKS sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm adaylar tarafından merak ediliyor. AKS sınav sonuçları sorgulama ekranı da sıkşça ziyaret ediliyor. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Atamaları gerçekleşen öğretmenlerin katılım gösterdiği AKS için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiği AKS, 8 Aralık Pazar günü saat 14.00'da gerçekleştirilmişti. AKS sınav sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde..

AKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Aday öğretmenlerin beklediği haber geldi. 8 Aralık 2019 Tarihinde Yapılan Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Sonuçları Açıklandı.

Sonuçlara MEBBİS/Aday performans değerlendirme kısmından bakılabilecek.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM' ye yapabileceklerdir.

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına itiraz başvurularını, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası herhangi birine 20 TL (yirmi TL KDV Dahil)

SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM'ne teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ne gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.