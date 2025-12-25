"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 107 yıldır yayın hayatını sürdüren Akşam Gazetesi; 21 yıldır sektörlerin geleceğine ışık tutan özel projesi Future&Trends dergilerini, 2025 yılının son günlerinde "Dönüşüm Çağı" temasıyla yayınlamaya hazırlanıyor. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirilecek zirve; finans, sigorta, inşaat, çevre ve şehircilik, e-ticaret ve perakende başta olmak üzere pek çok sektördeki dönüşümü ele almak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

İki oturumdan oluşacak zirvenin ilk oturumu "İnşaat ve Şehircilikte Dönüşüm Çağı" başlığıyla gerçekleştirildi.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu

"TÜRKİYE'DE 55 MİLYON İNSAN RİSK ALTINDA"

Management Plus Genel Müdürü / KENTSEV Başkanı Dr. Haldun Ersen, "Türkiye'de 55 milyon insan risk altında. Sadece barınmanın dışında sosyal donat alanlarının yaratılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi konularda konutlarımızı inovatik bir şekilde yapmayı bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Management Plus Genel Müdürü ve KENTSEV Başkanı Dr. Haldun Ersen

Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zahit AKBAL, "Pandemiden bu yana yeni yapılan konutların eksikliğinden dolayı ülkede her yılın ihtiyacı sonraki yıla aktarılıyor. Bu da önceki yılın yükü ile beraber geliyor. Batılı ülkeler de aynı sorundan muzdarip. Geniş taşeron ağımız, genç nüfusumuzla bu serüvenden kolaylıkla çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zahit Akbal

Quick Sigorta Finansal Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş kentsel dönüşüme dikkat çekerek, "Kentsel dönüşümde bina tamamlama sigortası yeni bir kavram değil. 2015 yılında yürürlüğe girdi ve yaklaşık 10 yıldır hayatımızda. Kentsel dönüşüme baktığımızda tarafların birbirine güvenmediğini görüyoruz. Güvenin olmadığı bu ortamda sigortanın devreye girmesi ciddi bir güven sağlıyor" sözlerini söyledi.



Quick Sigorta Finansal Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş

Tekbaş, "Yaklaşık 12 bin konutun dönüşümüne aracılık ediyoruz. Pazar oldukça büyük. Ülkede 1 buçuk milyon acil dönüşüme ihtiyaç duyan konut var. Ekonomik anlamda baktığımızda sadece dönüşümün maliyeti 120 milyar dolar civarında" şeklinde konuştu.

Grifon Capital Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden, "Gayrimenkul dünyasına bir bütün olarak bakıyoruz. İnşaat sektörü ve teknoloji de bunun bir parçası. Küresel gayrimenkul sektörün değeri 400 trilyon dolayında bunun en önemli kısmı konut. Bizim amacımız güven, aracımız ise teknoloji. Çünkü biz güveni sağlayabilirsek sermaye zaten gelir" dedi.

Grifon Capital Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden

Grifon Capital Yönetim Kurulu Başkanı Gönden otel yangınlarıyla ilgili, "Kurumsal yatırımcıların geldiği dünyada, küresel sermaye piyasalarının gayrimenkul sektörüne yatırım yaptığı durumlarda oteller yanmaz, oteller yandığından bu kadar insan ölmez" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİMİN OLMADIĞI YERDE ARZ-TALEP HİÇBİR ZAMAN DENGELİ OLMAYACAKTIR"

Grifon Capital Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden, "Üretimin olmadığı bir yerde arz-talep hiçbir zaman dengeli olmayacaktır. Dünya olarak yaşadığımız sıkıntı da bu. Bir çok pazarda farklı sebeplerden dolayı arz oldukça az. Bunu çözemezsek barınma krizi çözülmez" dedi.

