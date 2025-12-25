Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Turkish Airlines, Türk Telekom, VakıfBank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen Akşam Future&Trends Summit, bugün izleyicilerle buluştu.

"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 107 yıldır yayın hayatını sürdüren Akşam Gazetesi; 21 yıldır sektörlerin geleceğine ışık tutan özel projesi Future&Trends dergilerini, 2025 yılının son günlerinde "Dönüşüm Çağı" temasıyla yayımlıyor. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirilen zirve; finans, sigorta, inşaat, çevre ve şehircilik, e-ticaret ve perakende başta olmak üzere pek çok sektördeki dönüşümü ele almak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

"Akşam Future&Trends Summit" programının açılışında konuşan Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, "Bugün konuşacağımız iki konu, biri barınma diğeri güvenlikle ilgili. Bu ikisinin neredeyse dünyada ilk yapıldığı toprakların sakinleri olarak biz de bu konuyu konuşmaya zorunlu insanlarız" dedi.

#CANLI Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu (@mkartoglu): Bugün konuşacağımız iki konu, biri barınma diğeri güvenlikle ilgili. Bu ikisinin neredeyse dünyada ilk yapıldığı toprakların sakinleri olarak biz de bu konuyu konuşmaya zorunlu insanlarız pic.twitter.com/e3Bs7BjKcU — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 25, 2025

Hem inşaat teknolojilerinde hem de savunmada bir dönüşümün olduğundan bahseden Kartoğlu, "Bu dönüşüm bizi doğaya daha fazla kafa tutmak için motive etmiyor doğayla nasıl birlikte yaşayabiliriz kaygısıyla hareket ediyoruz. Zaman içinde nitelikli yaşam alanları üretirken birlikte yaşamayı da öğrendik. Çok uzun zaman içerisinde defalarca öğrendiklerimizi doğaya karşı kullanma 'şımarıklığıyla' felaketlerle yüz yüze geldik. Çünkü ürettiğimiz teknoloji doğayı korumak yerine onunla mücadele etmeyi seçtirdi" ifadelerini kullandı.

#CANLI Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu (@mkartoglu): Hem inşaat teknolojilerinde hem de savunmada bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu dönüşüm bizi doğaya daha fazla kafa tutmak için motive etmiyor doğayla nasıl birlikte yaşayabiliriz kaygısıyla hareket ediyoruz pic.twitter.com/Rvl7XHdpUo — Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 25, 2025

Akşam Future&Trends Summit Savunma Sanayisinde Dönüşüm Çağı

İnşaat ve şehircilikte dönüşüm çağı "Afetlere karşı dirençli şehirler kurmalıyız"

Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi, 21. yılını zirveyle taçlandırdı