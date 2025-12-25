İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2025 Perşembe / 6 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8306
  • EURO
    50,9195
  • ALTIN
    6167.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Zirvede iki konuya özel vurgu! Mustafa Kartoğlu: Bunu konuşmaya en ehil insanlarız
Medya

Zirvede iki konuya özel vurgu! Mustafa Kartoğlu: Bunu konuşmaya en ehil insanlarız

Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi 21. yılını 'Akşam Future&Trends Summit' ile 24 TV ve AKŞAM TV yayınında taçlandırdı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Akşam Gazetesi GYY Mustafa Kartoğlu, 'Bugün konuşacağımız iki konu, biri barınma diğeri güvenlikle ilgili. Bu ikisinin neredeyse dünyada ilk yapıldığı toprakların sakinleri olarak biz de bu konuyu konuşmaya en ehil insanlarız' dedi.

HABER MERKEZİ25 Aralık 2025 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Zirvede iki konuya özel vurgu! Mustafa Kartoğlu: Bunu konuşmaya en ehil insanlarız
ABONE OL

Borsa İstanbul, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Turkish Airlines, Türk Telekom, VakıfBank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen Akşam Future&Trends Summit, bugün izleyicilerle buluştu.

"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 107 yıldır yayın hayatını sürdüren Akşam Gazetesi; 21 yıldır sektörlerin geleceğine ışık tutan özel projesi Future&Trends dergilerini, 2025 yılının son günlerinde "Dönüşüm Çağı" temasıyla yayımlıyor. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirilen zirve; finans, sigorta, inşaat, çevre ve şehircilik, e-ticaret ve perakende başta olmak üzere pek çok sektördeki dönüşümü ele almak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

ZİRVEDE İKİ KONUYA ÖZEL VURGU

"Akşam Future&Trends Summit" programının açılışında konuşan Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, "Bugün konuşacağımız iki konu, biri barınma diğeri güvenlikle ilgili. Bu ikisinin neredeyse dünyada ilk yapıldığı toprakların sakinleri olarak biz de bu konuyu konuşmaya zorunlu insanlarız" dedi.

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİNDE VE SAVUNMADA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Hem inşaat teknolojilerinde hem de savunmada bir dönüşümün olduğundan bahseden Kartoğlu, "Bu dönüşüm bizi doğaya daha fazla kafa tutmak için motive etmiyor doğayla nasıl birlikte yaşayabiliriz kaygısıyla hareket ediyoruz. Zaman içinde nitelikli yaşam alanları üretirken birlikte yaşamayı da öğrendik. Çok uzun zaman içerisinde defalarca öğrendiklerimizi doğaya karşı kullanma 'şımarıklığıyla' felaketlerle yüz yüze geldik. Çünkü ürettiğimiz teknoloji doğayı korumak yerine onunla mücadele etmeyi seçtirdi" ifadelerini kullandı.

Akşam Future&Trends Summit Savunma Sanayisinde Dönüşüm Çağı

İnşaat ve şehircilikte dönüşüm çağı "Afetlere karşı dirençli şehirler kurmalıyız"

Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi, 21. yılını zirveyle taçlandırdı

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.