"Türkiye'nin Gazetesi" vizyonuyla 107 yıldır yayın hayatını sürdüren Akşam Gazetesi; 21 yıldır sektörlerin geleceğine ışık tutan özel projesi Future&Trends dergilerini, 2025 yılının son günlerinde "Dönüşüm Çağı" temasıyla yayınlamaya hazırlanıyor. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirilecek zirve; finans, sigorta, inşaat, çevre ve şehircilik, e-ticaret ve perakende başta olmak üzere pek çok sektördeki dönüşümü ele almak üzere kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticileri ve sektör paydaşlarını bir araya getiriyor.

İki oturumdan oluşacak zirvenin ilk oturumu "İnşaat ve Şehircilikte Dönüşüm Çağı" başlığıyla gerçekleştiriliyor.

"TÜRKİYE'DE 55 MİLYON İNSAN RİSK ALTINDA"

Management Plus Genel Müdürü / KENTSEV Başkanı Dr. Haldun Ersen, "Türkiye'de 55 milyon insan risk altında. Sadece barınmanın dışında sosyal donat alanlarının yaratılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi konularda konutlarımızı inovatik bir şekilde yapmayı bilmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zahit AKBAL, "Pandemiden bu yana yeni yapılan konutların eksikliğinden dolayı ülkede her yılın ihtiyacı sonraki yıla aktarılıyor. Bu da önceki yılın yükü ile beraber geliyor. Batılı ülkeler de aynı sorundan muzdarip. Geniş taşeron ağımız, genç nüfusumuzla bu serüvenden kolaylıkla çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Quick Sigorta Finansal Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş kentsel dönüşüme dikkat çekerek, "Kentsel dönüşümde bina tamamlama sigortası yeni bir kavram değil. 2015 yılında yürürlüğe girdi ve yaklaşık 10 yıldır hayatımızda. Kentsel dönüşüme baktığımızda tarafların birbirine güvenmediğini görüyoruz. Güvenin olmadığı bu ortamda sigortanın devreye girmesi ciddi bir güven sağlıyor" sözlerini söyledi.



Tekbaş, "Yaklaşık 12 bin konutun dönüşümüne aracılık ediyoruz. Pazar oldukça büyük. Ülkede 1 buçuk milyon acil dönüşüme ihtiyaç duyan konut var. Ekonomik anlamda baktığımızda sadece dönüşümün maliyeti 120 milyar dolar civarında" şeklinde konuştu.

Grifon Capital Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden, "Gayrimenkul dünyasına bir bütün olarak bakıyoruz. İnşaat sektörü ve teknoloji de bunun bir parçası. Küresel gayrimenkul sektörün değeri 400 trilyon dolayında bunun en önemli kısmı konut. Bizim amacımız güven, aracımız ise teknoloji. Çünkü biz güveni sağlayabilirsek sermaye zaten gelir" dedi.