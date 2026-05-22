Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın, 24 TV ve Akşam gazetesine verdiği röportaj davada yeni bir aşamaya geçilmesine neden oldu.

Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın gerçekleştirdiği röportajda, suçlu olmadığını ifade eden şüphelinin, hakkında kırmızı bülten yayımlandığından haberinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönme niyetinde olduğunu söylediği belirlendi.

Söz konusu haber bağlantısı, değerlendirilmek üzere ABD Interpol Birimi, FBI irtibat görevlisi ve Interpol Genel Sekreterliği Kaçak Soruşturma Destek Birimi (FIS) ile paylaşıldı.

ABD'nin New York şehrinde olduğu belirtilen firari şüpheli Altaş röportajda, Türkay Sonel'in cinayeti işlediğini bizzat kendisine itiraf ettiğini öne sürdü.

ABD'de bulunduğu süre içinde Türkay Sonel ile birkaç kez telefonla görüştüğünü belirten Altaş, artık kaçmayacağını ve bildiği her şeyi yargıyla paylaşacağını açıkladı.

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Interpol nezdinde işlemler başlatılarak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş'ın ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığınca başlatılmıştı.

Altaş'ın Washington'da izini süren Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, 24 TV'de merak edilenleri cevapladı.

Esas Mesele'ye bağlanan Akşam Gazetesi Washington Temsilcisi Yavuz Atalay, Altaş'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce söylediklerini aktardı.

Atalay, "Umut Altaş, görevlilere "Trump'ı bile öldürmeye çalıştılar, bana nasıl bir şey yapamayacaklar?" dedi ve bu şekilde gözaltına alınmış oldu." dedi.

UMUT ALTAŞ'IN İADESİ NE ZAMAN OLACAK?

Gazeteci Serkan Fıçıcı'nın "İade süreci nasıl olacak, bunu da konuşmamız gerekiyor, orada nasıl bir işlem olacak?" sorusu üzerine Atalay şunları aktardı:

Şu anda Umut'un muhtemelen FBI alıp göçmenlik polisinin olduğu yere götürecek. O oradaki kamplarda kalmaya devam edecek. Şimdi Eylem Tok'a benzer bir durum yaşayacağız. Türkiye Cumhuriyeti ABD'den Umut Altaş'ı isteyecek, bununla ilgili mahkemeye kanıtlarını sunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı meseleye dahil olacak.

