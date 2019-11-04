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Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 20 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

  • İHA
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Operasyon, Aksaray merkezli Adıyaman, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Samsun ve Şırnak illerinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içiresine sızmış örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında örgüt tarafından askeri liselere, polis okullarına eleman temin edilmesi sürecinde öğrenciler ile ilgilenen ve örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 20 şüpheli belirlendi. Şüpheliler hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından sabah erken saatlerde Aksaray merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Bu kapsamda, daha önce herhangi bir şekilde haklarında FETÖ/PDY kapsamında işlem yapılmayan, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu şüphelileri yakalamaya yönelik olarak yapılan operasyonlarda gözaltı süreci devam ediyor.

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Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

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