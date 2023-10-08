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Aksaray'a 1620 dükkanlık yeni sanayi sitesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray'da kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilen 1620 dükkanlık Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nin faaliyete başladığını duyurdu.

AA8 Ekim 2023 Pazar 11:10 - Güncelleme:
Aksaray'a 1620 dükkanlık yeni sanayi sitesi
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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yeniden inşa edilen Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Özhaseki, paylaşımında, "Kentsel dönüşümle sadece evlerimizi değil, iş yerlerimizi de yeniliyoruz. Aksaray'da kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa ettiğimiz 1620 dükkanlık Aksaray Yeni Sanayi Sitesi hayırlı olsun. Şehrimizin ekonomisine can katacak Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde vatandaşlarımız çalışmaya, üretmeye başladılar. Rabb'im kazançlarını bereketli eylesin." ifadelerine yer verdi.

SİTE ESNAFI MUTLU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nin yapımını üstlenen TOKİ, inşaatları kısa sürede tamamlayarak esnaflara teslim etti.

Aksaray Yeni Sanayi Sitesi esnafı ise yeni, büyük ve konforlu iş yerlerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Mehmet Özhaseki'ye teşekkür eden sanayi esnafı, "Burası çalışma alanı olarak daha geniş, daha ferah. Daha rahat çalışıyoruz. Yollarımız geniş, park sorunumuz yok. Her yönüyle güzel, Türkiye'de şu anda tek diyebilirim. Burada biz çok rahatız. Ben kesinlikle hayal etmiyordum. Kiracıydım, şu anda Allah'ın bugününe şükür, dükkan sahibi oldum. Bu tür işletmeyi baba oğula yapmaz. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza teşekkür ederiz. Hayalimizden öte oldu." ifadelerini kullandı.

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