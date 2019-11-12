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Aksaray'da bir çocuk caddede ölü bulundu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, bir çocuk caddede ölmüş halde bulundu.

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Şereflikoçhisar Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ramazan D'ye (16) ait olduğu tespit edilen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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