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  • Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce sentetik hap ele geçirildi
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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce sentetik hap ele geçirildi

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 41 sentetik ecza hap ve bir miktar ekstazi ele geçirildi.

AA12 Aralık 2023 Salı 16:51 - Güncelleme:
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce sentetik hap ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, il dışından getirdikleri uyuşturucuyu sattıkları belirlenen A.D. (36), M.D. (40), A.B. (24) ve İ.B'yi (32) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 41 sentetik ecza hap ve bir miktar ekstazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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