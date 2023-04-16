İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2023 Pazar / 26 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Aksaray'da obruk paniği

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde 10 gün arayla ikinci kez obruk oluştu.

AA16 Nisan 2023 Pazar 13:32 - Güncelleme:
Aksaray'da obruk paniği
ABONE OL

İlçeye bağlı Tepeköy mevkisinde yerleşim yerlerine 500 metre mesafede, yaklaşık 8 metre çapında ve 6 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Obruğun 100 metre çevresinde de yer yer yarılmaların ve küçük çapta çökmelerin olduğu gözlendi.

Mantar toplamak için arazide dolaşırken obruğu fark eden vatandaşlar, alanda yeni obruk oluşma ihtimali nedeniyle tedirgin olduklarını belirtti.

Yaklaşık 10 gün önce ilçeye bağlı Yeşiltömek köyü yakınlarında da 3 metre çapında ve 5 metre derinliğinde bir obruk oluşmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.