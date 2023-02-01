İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8203
  • EURO
    20,4792
  • ALTIN
    1164.32
  • BIST100
    4975.71
Güncel

Aksaray'da sahipsiz köpek çocuğa saldırdı

Aksaray'da kardeşleriyle birlikte koyun otlatan 12 yaşındaki çocuk sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
Aksaray'da sahipsiz köpek çocuğa saldırdı
ABONE OL

Merkeze bağlı Altınkaya köyünde ikamet eden Kemal Atak (12), kardeşleriyle birlikte evlerinin yakınında koyun otlattığı sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Olayı gören Atak'ın kardeşleri köpeği uzaklaştırdı.

Başı, ayağı ve gözünden yaralanan Atak, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atak, gazetecilere, kardeşleriyle birlikte evlerinin yakınında koyunları otlatırken sahipsiz köpeğin kendisine saldırdığını söyledi.

Köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinden ısırdığını belirten Atak, "Kafam, bacaklarım, yüzüm ve gözümden ısırdı. Kardeşlerim olmasaydı beni daha kötü yapacaktı. Onlar beni köpeğin altından çıkardı." diye konuştu.

Baba Zeki Atak ise köylerine daha önce de sahipsiz köpekleri bıraktıklarını ifade etti.

O dönemde böyle bir durumun yaşanmadığını anlatan Atak, "Yavrumu ne hale getirmiş köpekler. Bu köpeklerin durumunu gerekli mercilere iletiyoruz. Sahipsiz köpeklerin böyle sorumsuzca sokaklara bırakılması hiç iyi bir durum değil. Geçenlerde yine bir çocuğumuz vefat etti. Yazık, günah." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.