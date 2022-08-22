İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray'da taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Saat 13.00'da başlayan denetim 15.00'a kadar devam etti. Denetim sırasında ekipler, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadıklarını, taksimetre açıp açmadıklarını ve yolcu seçip seçmediklerini kontrol etti.

FİYAT VERİRKEN SİVİL POLİSE YAKALANDI

Denetim sırasında sivil bir polis memuru, yolcu alan taksilerin yanında durarak yolcularla pazarlık yapan şoförleri tespit etti. Taksi şoförü Hüseyin Yücedağ'ın turist yolcudan 450 lira para istediğini duyan sivil polis, telsizle durumu kontrol noktasındaki polislere bildirdi. Yücedağ'ın kullandığı taksi kontrol noktasında durduruldu. Araçtan indirilen Yücedağ, önce polis memurlarına ardından da kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yücedağ'a bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

ÖNCE DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTI SONRA GERİ DÖNDÜ

Ekipler, kurallara uymayan sürücülere ceza yazarken, bir taksi şoförü de polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şoförü dakikalarca kovaladı ancak yakalayamadı. Bunun üzerine polis plakadan taksinin sahibine ulaştı. Kaçan taksici yarım saat sonra tekrar aynı denetim noktasına geldi. Kaçan taksi şoförü Mehmet Ulusu'ya 5 maddeden toplam 2 bin 677 lira ceza yazıldı.