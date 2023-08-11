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Aksaray'da zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 12 yaralı

Aksaray'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

IHA11 Ağustos 2023 Cuma 01:21 - Güncelleme:
Aksaray'da zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 12 yaralı
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Kaza saat 22.15 sıralarında Ankara - Niğde Otoyolu Ortaköy ilçe gişeleri civarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde'den Ankara istikametine seyreden Ferdi Taş idaresindeki 01 ADO 665 plakalı otomobil, Mehmet Deliaslan yönetimindeki 51 KZ 102 plakalı otomobil ve Hüseyin Büyükyaldız'ın kullandığı 01 ABV 283 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolda savrulurken, araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Mehmet Deliaslan ve kimliği belirlenemeyen bir şahıs olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslara bindirilerek Aksaray Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Kimlikleri belirlenemeyen yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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