Akşener-İmamoğlu geriliminde yeni perde! İstanbul'un dört bir yanına yapıştırdılar

Cumhuriyet Halk Partisi ile eski ittifak ortağı İYİ Parti'nin arası açıldı. Meral Akşener, 14 ve 28 Mayıs'ın ardından değişim süreci yaşayan ve Özgür Özel'in genel başkan olduğu CHP'yi partisine operasyon yapmakla suçladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A 'KORKAKLAR' DEDİ!

Yerel seçimlerde ittifaka kapıyı kapatan Meral Akşener, uğruna masayı devirdiği ve anlam dediği CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a da savaş açtı. Daha önce 'Korkaklar' çıkışıyla İmamoğlu ve Yavaş'ı suçlayan Meral Akşener dün akşam Ankara Keçiören'de verdiği iftarda yine CHP'yi bombaladı.

"BANA ABLA MABLA DEMEYİN"

Akşener, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "Bu arkadaş seçimlere kadar bizi terörist çapulcu ve marjinal de ilan ederse şaşırmayın sonra ruh ikizi deyince kızıyorlar" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden İyi Parti Lideri, "Bana abla mabla demeyin istemiyorum. Sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla bamla demenizi istemiyorum. Mansur Yavaş'ın, Muhittin Böcek'in, Ekrem İmamoğlu'nun yanında biz vardık, hepsinin ihanet ettiği de biz olduk. Dünün mağdurları, bugünün zorbaları oldu" diyerek CHP'li isimlere sert çıktı.

EKREM İMAMOĞLU'NA ÇOK SERT GÖNDERME!

Yerel seçime 2 gün kala Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu arasında kavga kızıştı! İYİ Parti Gençlik Kolları, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken bir göndermeye imza attı.

Ulaşımda yaşanan aksaklıklara dikkat çeken İYİ Parti gençlik kolları üyeleri otobüslere, otobüs duraklarına ve metrolara çıkartmalar yapıştırdı.

"Buradan itiniz", "Otobüs gelmeyecek bütçe yok. Parayı delegelere verdik caddeye doğru yürü ya da otostop çek", "Müsait değilim CHP'yi dizayn ediyorum, merdiveni kullan" yazılarının yer aldığı çıkartmaları, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun da sosyal medya hesabından paylaştı.

Coşkun, yapılan bu paylaşımına "Mecbur olmadığımızı göstermek için gençlik kollarımız sokaklarda" notunu yazdı.