Akşener'den Kılıçdaroğlu'na çok sert 'hançer' cevabı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımda hançerle seçime girdim" sözlerine cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA HANÇER TEPKİSİ

Akşener şöyle konuştu:

Sözlerimiz her zaman açık, net, şeffaf oldu. Karşımıza her çıkana göre değişmedi. Sözlerimiz kimine karın ağrısı yaptı. Bazıları da kendilerine bizi düşman gördü. Bizi oyunbozanlıkla suçlayanlar, parti için hesaplarını milletin önüne koyanlar hafta sonu itibariyle birer 'değişim havarisi' oldular.

Kılıçdaroğlu ortaklarına ateş püskürdü: Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim Hani kola kutusunu koysan kazanıyordu. İnanamadım ve oturup iki rekat şükür namazı kıldım. Bu ara hep şükür namazı kılıyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu da hançerden bahsetti. Hançer işi ortada kaldı. Ben hiç kimseye arkadan hançer vurmadım. Ben hakkettiği takdirde hançeri kalbine vururum. Arkadan işim yoktur. Çünkü kul hakkından çok korkarım.

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