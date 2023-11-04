Kılıçdaroğlu ortaklarına ateş püskürdü: Sırtımdaki hançerlerle seçime girdim

CHP'de genel başkanın belliği olacağı 38. Olağan Kurultayı Ankara'da başladı. Salon Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel destekçisi 'değişimciler' ve Kılıçdaroğlu taraftarı genel merkezciler olarak ikiye ayrılırken, kurultaya saatler kala İlhan Cihaner adaylıktan çekildiğini duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu üçlüsü ayrı ayrı salona giriş yaptı. Kılıçdaroğlu'nun salona girdiği esnada "Arkamızdan vurdular da yine de eğilmedik" sözlerinin yer aldığı eserin çalınması dikkatlerden kaçmadı. 'Değişimciler' de Özel ve İmamoğlu için tezahüratlar attı.

Kurultayda divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu yaptı. Açılış konuşmasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu ise Altılı Masa üyelerine ve CHP içindeki karışıklıklara değindi.

'SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRMEK ZORUNDA KALDIM'



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"Altı lider oturduk. Bu tabloyu kısmen anlattım ve kendilerine şunu söyledim; Ülkede demokrasi yok. Bir sorunlar yumağı haline geldi. Biz 6 lider tarihin bize getirdiği sorumluluğu yapmak zorundayız. Uzun uzun anlattım. 6 parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimiz için oturduk çalıştık. Ortak mutabakat metni hazırladık ve halkımızla paylaştık. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışmalar yaptık. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.