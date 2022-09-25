Akşener'in korumaları kucağında çocuğu olan babayı tartakladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programına katılmak için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezine geldi.

Bu sırada kucağında çocukla Akşener'in yanına gelen Mehmet Açıkgöz, "Büyükşehir Belediyesinden 4 bin insan çıkarıldı haberiniz var değil mi? İttifak yaptığınız insanlar buna sebep oldu." ifadelerini kullandı.

Akşener'in, "Mersin'de ittifak yapmadık." şeklinde karşılık verdiği Açıkgöz, korumalar ve partililer tarafından uzaklaştırıldı.

Açıkgöz, gazetecilere, 7 yıl 4 ay çalıştığı Büyükşehir Belediyesinden haksız şekilde işten çıkarıldığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Haksız şekilde işimden edildim. Ben bunu çarşıda Meral Başkan'a söylediğimde gereğini yapacağı konusunda söz verdi. Ben de şimdi 'Söz vermiştiniz ne oldu?' diye sormaya geldim. Korumalar aldı itekledi beni."