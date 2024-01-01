Alabarda, Ali Koç'a sert çıktı: Suudi Arabistan'dan yakıt alma da görelim!

Akşam Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, 24 TV'de yayınlanan Masada ne var? programında Ali Koç'a, yapmış olduğu açıklamalardan ötürü tepki gösterdi. Ali Koç'un açıklamalarını 'ucuz kahramanlık' olarak niteleyen Alabarda, "Ali Koç'un, 'Atatürk yoksa Türkiye de yoktur' dediği iddia ediliyor. Madem öyle, yarından itibaren sahibi olmuş olduğun rafineriye ve petrol istasyonuna Suudi Arabistan'dan yakıt da alma görelim! Bunlar ucuz kahramanlıklar." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin önünü Türk Bayrağı asmasına da değinen Alabarda, şu ifadeleri kullandı:



Ama sorun şu; Ankara'da 59 km metro sözü vermişsiniz, 59 cm yapamamışsınız. Bırak ihaleyi yapamamışsın, ihalenin ön yeterlilik ihalesini yaptım diye pankart asan adam Mansur Yavaş. Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin önünü Türk Bayrağı asmanın ne anlamı var? Türk Bayrağına yasak mı getirdi adamlar. Bayrağın alınmasıyla ilgili bir yasak yok.