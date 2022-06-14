İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2022 Salı / 15 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2823
  • EURO
    18,1239
  • ALTIN
    1011.65
  • BIST100
    2512.75
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alacak verecek davası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Güncel

Alacak verecek davası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman'da borç nedeniyle çıkan silahlı çatışmada Ramazan Erbay hayatını kaybetti, Özay K. ile Harun K. yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA14 Haziran 2022 Salı 15:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, 12.30 sıralarında Karaman Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ramazan Erbay ile galerici Özay K. ve Harun K. borç nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Ramazan Erbay, Özay K. ve Harun K. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince 3 yaralı, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Erbay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede geniş güvenlik önlemi alan polis, acil servis dışında geçici olarak giriş ve çıkışları kapattı. Bu arada, çatışan 3 kişinin üzerinde çelik yelek bulunduğu belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.