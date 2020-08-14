İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2020 Cuma / 24 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3822
  • EURO
    8,7341
  • ALTIN
    461.613
  • BIST100
    1084.23
Güncel

Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Konya'da Ramazan D. borç yüzünden tartıştığı Fatih Çetinkaya'yı silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DHA14 Ağustos 2020 Cuma 17:46 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 17:46
ABONE OL

Olay, öğleden sonra ilçenin Yazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan D. ile Fatih Çetinkaya arasında borç para alma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ramazan D. tabancayla Fatih Çetinkaya’ya ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Fatih Çetinkaya kanlar içinde yere yığılırken, Ramazan D. ise kaçtı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Çetinkaya sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çetinkaya doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Ramazan D. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.