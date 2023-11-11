Alanya açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Saat 12.05'te merkez üssü Alanya'nın 30 kilometre açıkları olan deprem Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif şekilde hissedildi. AFAD depremin derinliğinin 89.75 olarak açıklarken, yaklaşık 5 saniye süren depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
Vatandaşlar depremi hissettiklerini ve 5 saniye kadar sürdüğünü söyledi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 11, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz -[30.36 km]Alanya (Antalya)
Tarih:2023-11-11
Saat:12:05:32 TSİ
Enlem:36.26 N
Boylam:31.898 E
Derinlik:89.75 km
Detay:https://t.co/CWuqRq9a6q@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi