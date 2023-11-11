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Alanya açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA11 Kasım 2023 Cumartesi 12:17 - Güncelleme:
Alanya açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
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Saat 12.05'te merkez üssü Alanya'nın 30 kilometre açıkları olan deprem Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif şekilde hissedildi. AFAD depremin derinliğinin 89.75 olarak açıklarken, yaklaşık 5 saniye süren depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Vatandaşlar depremi hissettiklerini ve 5 saniye kadar sürdüğünü söyledi.

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