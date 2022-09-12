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Alanya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
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Orhan ve Karamanlar mahalleleri sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangın, 5 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz, 4 tanker, 4 ilk müdahale aracı, 3 belediye su tankeri, 2 yer ekibi, 90 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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