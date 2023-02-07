Alanya'da depremzedelerin tedavisi sürüyor

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. Ürkmezer, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oğuzhan Karahan'dan, tedavi gören depremzedeler hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer, "Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen deprem dolayısıyla tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyorum. Alanya'da dünden itibaren depremden sonra bütün birimlerimizle ve STK'larla beraber gerekli yardımlar ile ilgili çalışmalara başladık. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki arkadaşlarımızdan da deprem bölgelerine görevlendirmeler yapıldı. Bugünden itibaren deprem bölgesinden kendi imkanlarıyla hastanemize hastalar gelmeye başladı. Şu ana kadar 50 tane hastamız geldi; bunlardan 45 tanesine arkadaşlarımız acilde ayakta tedavi şeklinde ilk müdahaleyi yaptılar. Diğer 5 hastamız ise şu anda hastanemizde yatmakta" dedi.

"Deprem bölgesinden gelecek olan acil hastalara yer ayırma konusunda bize destek versinler"

ÜRKMEZER, AÇIKLAMASINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:



"Öncelikle burada başta depremzedeler olmak üzere bütün hastalara hizmet varan hastane personelimizin hepsine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, çok acil olmadığı müddetçe hastanemizin acil kısmını çok meşgul etmemeleri. Öncelikle kendi aile hekimlerine gidebilirler. Deprem bölgesinden gelecek olan acil hastalara yer ayırma konusunda bize destek versinler. Hastanemiz ister deprem bölgesinden, ister Alanya'daki hastaların hepsine bakmaya devam ediyor fakat vatandaşlarımız çok acil olmadığı müddetçe acil bölümünü meşgul etmezse doktorlarımız, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarımız deprem bölgesinden gelen hastalarımıza daha çabuk ve daha verimli bir şekilde ilgilenebilirler. Bu vesileyle milletimize geçmiş olsun diyorum, hem de başta sağlık çalışanları olmak üzere depremzedelere destek olan tüm herkese teşekkür ediyorum."