İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0677
  • EURO
    6,5552
  • ALTIN
    310.74
  • BIST100
    120257
Güncel

Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

IHA19 Şubat 2020 Çarşamba10:24 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:24

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Konaklı Mahallesi’nde bir süredir takibe aldıkları yaya olarak ilerleyen Tufan S.’nin (20) yanına gelen Şeref Ö. (43) isimli şüphelinin uyuşturucu ticaretini yaptığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, gözaltına aldıkları Tufan S.’den 2 parça halinde 27 gram esrar, Şeref Ö.’nün üzerinden ise 76 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Tufan S.’nin hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Elazığlı depremzede kadın, yardımlara ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını söyledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

O ismi açık açık hedef gösterdi
O ismi açık açık hedef gösterdi

O ismi açık açık hedef gösterdi

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu
BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı
Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Libya'da sıcak gelişme: Ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Bakanlıktan Fox'un yalan haberlerine tokat gibi cevap!
Bakanlıktan Fox'un yalan haberlerine tokat gibi cevap!

Bakanlıktan Fox'un yalan haberlerine tokat gibi cevap!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.