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Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA28 Ocak 2023 Cumartesi 09:20 - Güncelleme:
Alanya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Bayırkozağacı Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Yangına 12 arazöz, 5 tanker, 8 ilk müdahale aracı, 65 orman yangın işçisi, teknik eleman ve orman muhafaza memuruyla müdahale edildi.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, gece başlayan yağmur yangının büyümesini engelledi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan can güvenliği nedeniyle boşaltılan Bayırkozağacı Mahallesi'ndeki vatandaşlar da evlerine döndü.

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