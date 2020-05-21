Alçak provokasyon! İzmir'deki camilerden Çav Bella çaldılar

İHA 21 Mayıs 2020 Perşembe 00:08 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 00:08

İzmir’de bugün akşam saat 17.00 sıralarında akıl almaz bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Müftülüğünce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İL MÜFTÜLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İl Müftülüğü olayla ilgili "ezan sistemine yasa dışı bir şekilde girilip sabotaj" yapıldığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı;

Bugün İlimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden ezan dışında bir yayın yapıldığına ilişkin görüntüler bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır.

- Yaptığımız ilk incelemede kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezi ezan sistemine yasadışı bir şekilde girilerek sabotaj gerçekleştirilmiştir.

- Yaşanan olayın ardından konu adli mercilere intikal ettirilerek yargıya suç duyurusunda bunulmuştur.

- Diğer taraftan il müftülüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.