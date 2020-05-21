CHP'li Özdemir'den skandal paylaşım!

21 Mayıs 2020 Perşembe 02:48 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 02:49

İzmir’de bugün akşam saat 17.00 sıralarında akıl almaz bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen ‘Çav Bella’ çalındı.

BANU ÖZDEMİR'İN SKANDAL PAYLAŞIMLARI!

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, cami minarelerinden "Çav Bella" şarkısının dinletmesini dört tweet atarak duyurdu. Özdemir, dört ilçedeki camiden şarkının dinletildiğini gösteren videolar paylaştı ve paylaşımlarına müzik notaları ekledi.

Camilerdeki müzik skandalına destek veren Banu Özdemir'in Twitter ve Instagram hesaplarında 'CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı' unvanını kullanmaya devam ettiği görülüyor..



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in 'partimizde aktif bir görevi yoktur' dediği Banu Özdemir'in Instagram hesabında Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerle defalarca görüştüğü ortaya çıktı.

Bu görüntüler sabotajın kent genelinde yaşandığını ortaya koyarken, bu girişimin örgütlü olabileceği kuşkusunu yarattı.

