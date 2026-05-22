Aldatıcı reklamlara geçit verilmedi! Bakanlıktan firmalara 23 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aldatıcı reklamlar, haksız ticari uygulamalar ve tüketicileri mağdur eden dijital yönlendirmelere karşı denetimlerin etkin, kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 14 Mayıs'ta yapılan toplantısında görüşülen 156 dosyadan 146'sının mevzuata aykırı bulunarak, yaklaşık 23 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Ayrıca 17 reklama erişim engeli getirildi. Böylelikle yılın ilk 5 ayında Reklam Kurulu tarafından toplam 122 milyon Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

Reklam Kurulu tarafından tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen 5G reklamlarına ilişkin üç işletmeci hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilirken, işletmecilerin sektördeki üstünlük iddialarının yakından takip edildiği belirtildi.

TÜKETİCİYİ YANILTICI SAĞLIK BEYANLARINA İDARİ YAPTIRIM

Toplantıda son zamanlarda elektronik pazar yerlerinde yer alan soru-cevap alanlarının satıcılar tarafından sıklıkla yanıltıcı nitelikteki sağlık beyanları için kullanıldığının belirlendiği kaydedildi. Elektronik pazar yerlerinde satışa sunulan ve kamuoyunda "kadın sirkesi" veya "sultan sirkesi" olarak bilinen sirke ürünlerine ilişkin soru-cevap alanlarında yer verilen yanıltıcı sağlık beyanları hakkında başlatılan incelemeler neticesinde 9 firmaya idari yaptırım uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

TÜKETİCİLERE ÖNCEDEN SEÇİLİ SUNULAN İLAVE ÜCRETE CEZA

Açıklamada, elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte dijital ortamlarda tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz yönde etkileyen manipülatif arayüz tasarımları, seçenekler ya da ifadelerin kullanımının arttığı ifade edildi. Karanlık ticari tasarım olarak adlandırılan ve dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eden bu tür uygulamaların haksız ticari uygulama olarak kabul edildiği ve karanlık ticari tasarımlara ilişkin incelemelerin Reklam Kurulu tarafından kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Bu çerçevede tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkilemeye yönelik olarak ücretli bazı hizmetlerin önceden seçili şekilde tüketicilere sunulması nedeniyle bir firma hakkında idari para cezası verilmesine karar verildi.

Reklam Kurulu'nun yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını incelemeye devam ettiği de belirtildi. Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen 16 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği kaydedildi.