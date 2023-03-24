ALEM Dergisi ve Kırmızı Çocuklar Derneği yardım için el ele

Ülkede yaşanan deprem felaketinin ardından ALEM Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Alem Dergisi Reklam Grup Başkanı Gözde Yörükoğlu Ersu önderliğinde tüm ALEM ekibi hep birlikte "Ne yapabiliriz?" sorusunun cevabını ararken Kırmızı Çocuklar Derneği Başkanı ve Kurucusu Simay Bülbül ile bir araya geldi.

Derneğin ilk önceliği depremde evi hasar gören, İstanbul'a gelmek üzere olan koruyucu ailelere ulaşmak oldu. Kıymetli bağışçı ve gönüllüler ile birlikte 24 saat içerisinde ev hazır hale getirildi. Bu doğrultuda Çekmeköy'de yer alan kullanıma hazır ev koruyucu ailelerle paylaşıldı. Belirlenen yedi aile Kahramanmaraş, Adıyaman, İskenderun ve Hatay'dan kurumların koordinasyonuyla İstanbul'a getirildiler. Dayanışma ve hayata tutunma mücadelelerini yakından görme ve deneyimleme şansı bulan ekibimiz, yardımların devamlılığı için çalışmalarını sürdürüyor.

ALEM Dergisi ve Kırmızı Çocuklar Derneği'nin ikinci hedefi ise depremden etkilenen çocuklar için kalıcı bir oyun alanı oluşturmaktı. Bu fikir için çalışmalar devam ederken çocuklarımızın kalplerine dokunmak hem de kalıcı bir oyun alanı yapılacak yeri belirlemek üzere Kahramanmaraş'a doğru yola çıkıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan oyuncak kampanyasına istinaden, değerli bağışçıların desteği ile bir tır dolusu oyuncak eşzamanlı olarak bölgeye ulaştırıldı. Kahramanmaraş'ta çocuklar ile oyunlar oynayıp onların biraz da olsa yüzlerini güldürerek mutluluklarına ortak olundu. Bu yolculukta ayrıca Gymy Kids ekibi de destek verdi.

Uzun vadeli bir projeye imza atabilmek adına Kırmızı Çatı Oyun alanı projesi için ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı Çatı uzman pedagog ve psikologlar eşliğinde Kahramanmaraş'taki 0-18 yaş arasındaki genç ve çocuklar ile buluşmaya hazırlanıyor.

Eş zamanlı olarak, ALEM Dergisi ve Kırmızı Çocuklar Derneği'nin yardım kampanyasından haberdar olan değerli bağışçılar ve gönüllüler de depremden etkilenen ve İstanbul'a gelen ailelere ilk günden bu yana destek olmaya devam ediyor.