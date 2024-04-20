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Güncel

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından cemevlerinin aydınlatma giderlerine ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Yönetmelik' ile sayaç ayrımına gidilmeden cemevlerinin ticari bölümleri hariç tüm aydınlatma giderlerinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar karşılanmasının sağlandığını ve teminat altına alındığını bildirdi.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 17:35 - Güncelleme:
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından cemevlerinin aydınlatma giderlerine ilişkin açıklama
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Başkanlıktan yapılan açıklamada, cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Yönetmelik'in bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Yeni uygulama kapsamında Alevi-Bektaşi toplumunun hassasiyetleri göz önünde bulundurularak talep eden cemevlerinin ticari bölümleri hariç tüm aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinden karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Çok yönlü yapıların bir araya geldiği cemevlerinde ilgili mevzuat gereği elektrik giderlerinin karşılanması hususunda belirsizlikler söz konusuydu. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Yönetmelik' ile sayaç ayrımına gidilmeden cemevlerinin ticari bölümleri hariç tüm aydınlatma giderlerinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar karşılanması sağlanmış ve teminat altına alınmıştır."

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