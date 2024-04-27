'Garson' kod adlı FETÖ'cü gizli tanıktan 2017'de ele geçirilen ve MİT'in 6 yıllık çalışma sonucu şifrelerini kırdığı SD karttan çıkan bilgilerin yankısı sürüyor. Harddiskte, FETÖ/PDY'nin 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasına ulaşılmıştı. İki ayrı yöntemle şifrelenen kartta toplamda 3 bin kripto emniyet personeli çıktı.

Garson'dan elde edilen 57 bin belgenin Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca (KOM) yapılan detaylı incelemesinde sona yaklaşılırken, SD karttan çıkan isimlerden oluşan listeler İstihbarat, Özel Harekat ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarına gönderildi.

Bu kapsamda Özel Harekat Daire Başkanlığı da kendisine ulaşan listede yer alan FETÖ/ PDY iltisaklı 1100 personeli branştan çıkararak pasif görevlere gönderdi.

Özel Harekat'ta FETÖ'nün izi silinirken, pasif göreve çekilen personel hakkında yakında zamanda soruşturma açılacağı bildirildi.

Sabah'ın haberine göre, Özel Harekat'ta yapılan temizlikle ilgili sosyal medyada bazı FETÖ'cü hesaplardan "Hendek- Barikat operasyonlarında başarılı olanlar tasfiye ediliyor", "15 Temmuz'un kahramanları ocaktan atılıyor" şeklinde manipülatif bilgiler paylaşarak algı oluşturmaya çalıştı.