Ali Aslan kimdir aslen nerelidir? İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan kaç yaşında? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. İzmir'de bugün aday tanıtımı yapılan Ak Parti ve MHP'nin isim listesi netleşmiş oldu. AK Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada tüm adaylar açıkladı. İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan ile ilgili yapılan açıklama sonrası hayat hikayesi merak konusu oldu. Bizlerde İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan ile ilgili merak edilen detayları bu haberimizde derledik. 1970 yılında Elazığ'da çiftçilik yapan bir ailenin en küçük çocuğu olan Ali Aslan, ilk ve orta eğitimini Adana'dan, Lise eğitimini Bornova Suphi Koyuncuoğlu lisesinde tamamlamış olup Üniversite eğitimine İşletme Fakültesinde devam etmektedir. İşte İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan'nın biyografisi ailesi ve hayatı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı olarak Ali Aslan açıklandı.

ALİ ASLAN KİMDİR?

1970 yılında Elazığ'da çiftçilik yapan bir ailenin en küçük çocuğu olan Ali Aslan, ilk ve orta eğitimini Adana'dan, Lise eğitimini Bornova Suphi Koyuncuoğlu lisesinde tamamlamış olup Üniversite eğitimine İşletme Fakültesinde devam etmektedir.



Sahibi olduğu özel güvenlik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Aslan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmıştır.



Siyasete küçük yaşta Milli Gençlik Vakfı ile Başlayan Aslan, kurulduğu günden bu yana AK Parti bünyesinde çeşitli görevler almıştır.



1990 yılından bu yana Bayraklı'da yaşayan Ali Aslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı olan Ali Aslan, Ege Özel Güvenlik adıyla güvenlik şirketi olarak kurulan ASLANEGE'nin kurucusudur. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı, Karşıyaka İlçe Başkanı, Bayraklı İlçe Başkanı görevlerinde bulunmuştur.