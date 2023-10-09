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Ali Erbaş: Çözümün yegane yolu Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail-Filistin arasındaki gelişmelere ilişkin, 'Barış ve huzurun sağlanabilmesi için çözümün yegane yolu, işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 16:58 - Güncelleme:
Ali Erbaş: Çözümün yegane yolu Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır
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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananları üzüntü ve endişeyle takip ettiklerini belirtti. Erbaş, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Yıllardır devam eden zulüm, işgal ve ambargoyla mazlum Filistin halkı maalesef en temel haklarından mahrum bırakılmakta, mallarına, evlerine el konulmakta, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların kutsallarına saldırılmaktadır. Barış ve huzurun sağlanabilmesi için çözümün yegane yolu işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır. Masum insanların zarar görmemesi en büyük arzumuzdur. Her zaman olduğu gibi bizler mazlum Filistin halkının ve Mescid-i Aksa'nın özgürlük mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade ediyor, bir an önce tüm coğrafyanın barış ve huzura kavuşmasını diliyoruz."

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