Bakan Yerlikaya: Son 4 ayda uyuşturucu tacirlerine 80 binden fazla operasyon düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 120 günde 80 bin 572 uyuşturucuyla mücadelede operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Zehir tacirliğini de terörle eşdeğer olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelemizi 'arzla' ve 'taleple' olmak üzere iki yönlü sürdürüyoruz. Bu kapsamda son 120 günde uyuşturucuyla mücadelede 80 bin 572 operasyon düzenlendi. 98 bin 198 şüpheli gözaltına alındı, 8 bin 379'u tutuklandı, 3 bin 422'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.