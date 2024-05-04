Alınan kararlar sahaya yansımaya başladı! 378 km'lik güvenli hat

Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığını bitirme konusunda anlaşan Türkiye ve Irak, atılacak adımlara odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirdiği kritik Irak ziyaretinde, terörle mücadele ve güvenlik alanında iş birliği anlaşmaları ve mutabakat metinleri imzalanmıştı. Alınan kararlar sahaya yansımaya başladı.

KUZEYDE KONUŞLANIYOR

Türkiye ile Irak arasında geçtiğimiz aralık ayında başlayan temas ve güvenlik toplantılarının ardından Irak, şubat ayından itibaren sınır birliklerini kuzeyde konuşlandırdı. Geçtiğimiz günlerde de Zaho bölgesinde iki üs kuruldu. Üs kurulan bölge, 30 yıldır bölgesel yönetim ve merkezi hükümet arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanan otorite boşluğu nedeniyle PKK'nın yuvalandığı bir alandı.

ARTIK OTORİTE BOŞLUĞU YOK

PKK'yı yasaklı örgüt ilan eden Irak hükümeti, bu hamleyle bölgedeki otorite boşluğunu gidererek sınır güvenliğini sağlama konusunda Türkiye'ye karşı önemli bir adım attı. Irak, kurduğu üslerle bölgede boy gösteren ülkelere de "Türkiye ile terörle mücadele konusunda birlikte hareket etme kararlılığını" net biçimde ortaya koydu. Irak tarafı Türkiye sınırında, bölgesel yönetimin bulunduğu alanda da terör örgütünü yok etmek için her türlü çabayı sarf edeceği mesajı verdi.

IRAK TÜM SINIRA ÜS KURACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Irak sınır birlikleri bu üsleri 378 km'lik Türkiye sınır hattına yaymayı planlıyor. Bu sayede bölgenin güneyinde yer alan terör örgütü üyelerinin Irak'ın kuzeyine geçişi engellenecek. Türkiye-Irak sınırı boyunca 30-40 km derinlikte güvenli koridor oluşturularak sınır hattı terörden temizlenecek.

HAFTANİN, GARA VE HAKURK'TA 32 TERÖRİST ETKİSİZ



Türkiye bölgede ortak operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Askeri varlık takviye edilirken, mevcut üsler güçlendirilip alanda yeni üs bölgeleri kuruluyor. Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatları sürerken dün Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde PKK'lı 32 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı operasyonu "Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" mesajıyla duyurdu. Bu operasyonların artarak devam etmesi, Milli İstihbarat Teşktilatı'nın (MİT) da PKK elebaşlarına yönelik nokta operasyonlarının sürmesi bekleniyor.