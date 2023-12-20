Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Yılmaz ve Aliyev, Zagulba Sarayı'ndaki görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut işbirliklerini, yeni işbirliği olanaklarını, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının itici gücünü oluşturan Türkiye-Azerbaycan işbirliği, ülkelerimizin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacaktır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Sıcak ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Aliyev'e teşekkür ediyor, kardeş Azerbaycan halkına muhabbetlerimi iletiyorum."