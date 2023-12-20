İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1152
  • EURO
    31,9323
  • ALTIN
    1912.26
  • BIST100
    7738.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti
Güncel

Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çeşitli programları kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Yılmaz ve Aliyev, Zagulba Sarayı'ndaki görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut işbirliklerini, yeni işbirliği olanaklarını, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının itici gücünü oluşturan Türkiye-Azerbaycan işbirliği, ülkelerimizin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacaktır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Sıcak ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Aliyev'e teşekkür ediyor, kardeş Azerbaycan halkına muhabbetlerimi iletiyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.