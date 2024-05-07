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Aliyev'in talimatıyla Türkiye'de inşa ediliyor! Asadov: 2025 yılında bitirilecek

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, 'asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla oluşturulan Azerbaycan Mahallesi'nin her geçen gün büyüdüğünü hatırlatan Asadov, 7, 8, 11 ve 12. etap konutların inşasının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, hedeflerinin Azerbaycan Mahallesi'nin 2025 yılı Şubat ayında tamamen bitirilmesi olduğunu söyledi.

AA7 Mayıs 2024 Salı 13:55 - Güncelleme:
Aliyev'in talimatıyla Türkiye'de inşa ediliyor! Asadov: 2025 yılında bitirilecek
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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Türkiye ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Asadov, Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan tarafından resmi törenle karşılandı.

Asadov ve beraberindeki heyet, depremlerde büyük yıkımın meydana geldiği bölgede inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Ali Asadov, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından Azerbaycan halkının Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılara ortak olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla oluşturulan Azerbaycan Mahallesi'nin her geçen gün büyüdüğünü hatırlatan Asadov, şöyle konuştu:

"10 milyondan fazla Azerbaycan vatandaşı her şubat ayının 6'sını acılarla anacaktır. Bugün Cumhurbaşkanımız Aliyev'in talimatına esasen ben bizzat buradaki işlerin gidişatını kontrol etmek amacıyla Kahramanmaraş'a geldim. Çalışmaları yerinde inceledim, çalışmalar hızla devam ediyor. Grafiğe uygun olarak yüksek standartlarda devam ediyor. Azerbaycan MIDA ile TOKİ işbirliğinde çalışmalar yürütülüyor. Haydar Aliyev İlk ve Ortaokulu ağustos ayının sonunda teslim edilecek ve 15 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır."

Asadov, 7, 8, 11 ve 12. etap konutların inşasının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, hedeflerinin Azerbaycan Mahallesi'nin 2025 yılı Şubat ayında tamamen bitirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

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