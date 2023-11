''Allah'ın suyundan para mı kazanılır'' diyen CHP'li belediyeler ''su''dan zengin oldu

4 buçuk yılda 30 büyükşehir belediyesi arasında hizmette 27'inci sıraya düşen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, zam yaptığı kadar hizmet etmedi. Seçimden önce "Allah'ın suyundan para mı kazanılır" diyen Yavaş'ın Türkiye genelinde en pahalı suyu satan ilk 5 belediyeden biri olduğu anlaşıldı.

YAVAŞ KÖYLÜYÜ SUSUZLUKLA CEZALANDIRIYOR TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNDERMEYE ÇALIŞIYOR

Su Allah'ın nimeti, indirim yapacağım" diyen Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra diğer sözleri gibi bu vaadini de unuttu. Seçimden önce köyde yaşayan vatandaşlar için 2-3 kuruş gibi sembolik rakamlarla su satacağını iddia eden Yavaş, köylünün su faturasını ödemesi için inek satmasına neden oldu. Hatta Yavaş Nallıhan'ın Karahisar Köyü'ne su boruları döşenmesine rağmen sırf kendisine oy vermedikleri için 4 buçuk yıldır su vermiyor. Bununla da yetinmeyen Yavaş, Polatlı'nın Basri Köyü sakinlerinin susuzlukla boğuşmasını göz ardı edip köylülere ait arazilere ve çivi bile çakılması yasak olan Mera arazisine tecavüz ederek sondaj yapıp suyu başka yerlere gönderiyor.

"YAVAŞ'I BIRAKIN KÖYDE YAŞAYAN VATANDAŞLARA UCUZ SU VERMEYİ SU BİLE VEREMEDİ"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Yavaş, seçimden önce 'Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanamayacağına inanıyorum' iddiasında bulundu. Ancak gelinen noktada Türkiye'nin en pahalı suyunu satıyor. Mansur Yavaş, su konusu üzerinden çok spekülasyon yaptı. Sürekli bir şekilde suyun fiyatını artırmayacağım dedi. Güneş enerjisi konusunda da barajların üstünü kapatacaktı ve santraller yapacaktı. Söz konusu proje hayata geçirildiği zaman Yavaş, köylülere suyu ve elektriği ücretsiz vereceğim demişti. Ancak Sayın Yavaş her vaadinde olduğu gibi bu vaadini de unutup söylediğinin tam tersini yaptı. Yavaş'ın görev süresinde köyde yaşayan vatandaşlarımıza kesilen faturalar insanları hayatından bezdirdi. Bala'da bir köyde iki ineği olan bir amcamız gelen su faturasını ödeyebilmek için ineğinin birini satmak zorunda kaldı. Yavaş seçimden önce insanlara öyle sözler verdi ki insanlar suyun ücretsiz olacağını bile düşündüler. Bugün Ankara'nın birçok köyüne Yavaş ASKİ tankerleri ile su taşıyor. Hatta Nallıhan'ın Karahisar Köyü'nde su boruları döşeli halde olmasına rağmen Yavaş sırf kendisine oy verilmediği için oradaki vatandaşlara ASKİ'nin tankerleri ile kuyu suyu gönderiyor. İnsanlar içme suyu ihtiyacını uzak mesafelerdeki çeşmelerden pet şişelerini doldurarak sağlıyor. Sayın Yavaş'ı bırakın köyde yaşayan vatandaşlara ucuz su vermeyi su bile veremedi. Yavaş'ın indirim sözü verdiği her şey ne yazık ki fahiş fiyatlarla zamlandı. Biz AK Parti grubu olarak ABB Meclisi'nde suya indirim yapılması için önerge verdiğimizde Yavaş daha önerge görüşülmeden fakir fukaranın yardımlarını kesti. Yavaş Ankaralıların ne yazık ki en büyük hayal kırıklığı oldu. Biz her zaman hayırda yarışalım istedik ama Sayın Yavaş hep şerde yarıştı." dedi.

"YAVAŞ ANKARALILARA EN PAHALI 5'İNCİ SUYU SATIYOR"

Özcan şöyle devam etti; "Bugün gelinen noktada 30 büyükşehir içinde en pahalı su satan belediyelerin CHP'li belediyeler olduğu görülüyor. Su her yerde aynı Allah'ın suyu. Kaynak aynı, boru aynı, arıtma tesisi aynı, hizmet aynı ama fiyat farklı.

Mersin bir metreküp su 51.68 TL.

İzmir 44,87 TL.

Muğla 42.75 TL.

İstanbul 33.58 TL. ile şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu satan 4'üncü belediye konumunda ancak buna rağmen hala yüzde 48 zam talebinde bulunuyorlar. Eğer zam talebi onaylanırsa İBB vatandaşına 44,78 TL'den su satmaya başlayacak ve sıralamada Türkiye'nin en pahalı suyunu satan 3'üncü belediyesi konumuna yükselecek.

Ankara'da ise 1 metreküp suyun karşılığı 28,34 TL.

Yani baktığımız zaman Yavaş Ankaralılara en pahalı 5'inci suyu satıyor. Ancak aynı Allah'ın suyuna;

Trabzon'da 15.48 TL.

Erzurum'da ise 16.32 TL.

Malatya'da 17.80.

Kahramanmaraş'ta 18.71 TL.

Konya'da ise 22.24 TL.