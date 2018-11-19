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Almanya, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı uygulayacak

Berlin yönetimi, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 18 Suudi Arabistan vatandaşının seyahat yasağı getirdi.

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Almanya, vatandaşı Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüren Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayacak.
 
Berlin yönetimi, 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı getirdi.
 
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'dan gelen bir suikast timi tarafından başkonsolosluk binasında öldürülmüştü.

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