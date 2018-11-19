Almanya, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı uygulayacak
Berlin yönetimi, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 18 Suudi Arabistan vatandaşının seyahat yasağı getirdi.
Almanya, vatandaşı Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüren Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayacak.
Berlin yönetimi, 18 Suudi Arabistan vatandaşına seyahat yasağı getirdi.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'dan gelen bir suikast timi tarafından başkonsolosluk binasında öldürülmüştü.
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