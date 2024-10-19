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  • Scholz'un 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net cevap
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Scholz'un 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, soykırımcı İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları görmezden gelerek 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' değerlendirmesinde bulundu.

19 Ekim 2024 Cumartesi 16:42 - Güncelleme:
Scholz'un 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net cevap
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Scholz, Gazze'de binlerce sivilin katledilmesini görmezden gelerek, "İsrail kendini savunma hakkına sahip. Uluslararası hukuka uymak zorunda tabi ki Almanya'nın Dışişleri politikası uzun yıllardır bu şekilde. Biz her zaman insani yardım için çaba harcadık Gazze'ye ama bu yeterli değildi. Şimdi öncelikle ikili bir devlet çözümü ve ateşkes rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir çaba harcamak durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Scholz'un bu açıklamasının ardından "50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu. 50 bin insanın öldürülmesi, herhâlde "F-35'lerle iyi vurdunuz" dedirtmez, "Siz nereye gidiyorsunuz?" dedirtir" dedi.

İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATINI SAVUNMUŞTU

Scholz geçtiğimiz günlerde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Burada yaptığı konuşmada Scholz, "Benim için İsrail'i desteklemenin aynı zamanda örneğin askeri malzeme ya da silah tedarik ederek İsrail'in savunma kapasitesini tekrar tekrar güvence altına almamız gerektiği anlamına geldiği de açıktır." dedi.

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