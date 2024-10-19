Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Scholz'un bu açıklamasının ardından "50 bini aşkın insanın öldürüldüğü bir katliam söz konusu. 50 bin insanın öldürülmesi, herhâlde "F-35'lerle iyi vurdunuz" dedirtmez, "Siz nereye gidiyorsunuz?" dedirtir" dedi.
İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATINI SAVUNMUŞTU
Scholz geçtiğimiz günlerde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Burada yaptığı konuşmada Scholz, "Benim için İsrail'i desteklemenin aynı zamanda örneğin askeri malzeme ya da silah tedarik ederek İsrail'in savunma kapasitesini tekrar tekrar güvence altına almamız gerektiği anlamına geldiği de açıktır." dedi.