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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a geldi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul'a geldi.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a geldi
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Steinmeier ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak 11.58'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, binlerce Türk misafir işçinin trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesi, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesi bekleniyor.

Steinmeier'in ayrıca iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Gezisinin ikinci gününde Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek Steinmeier'in burada 23 Nisan kutlamalarına katılması öngörülüyor.

Steinmeier'in 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor. Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier ayrıca Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

  • Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
  • Türkiye
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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