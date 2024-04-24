İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2024 Çarşamba / 16 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,59
  • EURO
    34,9411
  • ALTIN
    2439.92
  • BIST100
    9645.02
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i 'Leve Palestina' şarkısıyla protesto etti: Sözümü eylemimle söyledim
Güncel

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i 'Leve Palestina' şarkısıyla protesto etti: Sözümü eylemimle söyledim

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i, dükkanına astığı Filistin bayrağı ve çaldığı 'Leve Palestina' şarkısıyla protesto eden antikacı Nevzat Onmuş, milyonların sesi oldu. Onmuş, 'Filistin'de yaşananlar belli. Ben sözümü eylemimle söyledim' dedi.

Yeni Şafak24 Nisan 2024 Çarşamba 08:29 - Güncelleme:
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i 'Leve Palestina' şarkısıyla protesto etti: Sözümü eylemimle söyledim
ABONE OL

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier geçtiğimiz akşam Çukurcuma'daki Masumiyet Müzesi'ni ziyaret etti. Steinmeir'e müzeyi Orhan Pamuk gezdirdi. Müzenin karşısındaki antikacı Nevzat Onmuş ise camına Filistin ve Türk bayrağı asılan dükkânında, Almanca "Sayın Cumhurbaşkanı, Gazze'deki katliamı durdurun" yazılı döviz astı. Steinmeier'in müzeye gelişi sırasında Nevzat Onmuş'a ait dükkândan, yüksek sesle "Leve Palestina" (Yaşasın Filistin) şarkısı çalındı.

FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR BELLİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Eski felsefe öğretmeni, yazar ve yayıncı Nevzat Onmuş, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier gelmeden önce tesadüfen dükkânının camına bayrak astığını söyledi. Onmuş, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Masumiyet Müzesi ziyareti sırasında "Leve Palestina" (Yaşasın Filistin) şarkısını seçme nedenini de "Küresel ölçekte bilinen bir şarkı olduğu için açtım" şeklinde açıkladı. Onmuş, "Filistin'de yaşananlar belli. Ben sözümü dün akşamki eylemimle gösterdim. Çevreden de hiçbir tepki almadım. Burada yaşayan insanlar duyarlı" dedi.

Nevzat Onmuş, Frank-Walter Steinmeier

ÇOK GÜZEL BİR MESAJ

Antika dükkânı ziyaretçi akınına da uğradı. Nevzat Onmuş'un Steinmeier'i protesto eden videolarını sosyal medyadan görüp teşekkür etmek için gelen 29 yaşındaki Beyza Erşanlı, "Böyle bir şey kaç defa gerçekleşebilir ki? Masumiyet Müzesi'nin karşısında siz sadece müziğinizi açarak protesto yapabiliyorsunuz. Burada çok güzel bir mesaj vardı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptığı kadarıyla protesto etmeli. Gelip teşekkür etmek istedim" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.