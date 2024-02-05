Almanya, Kosova'ya ilave asker gönderecek

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Pistorius ile başkent Priştine'deki Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Pistorius, burada yaptığı konuşmada, NATO'nun KFOR'un ülkedeki istikrar ve güvenliğin garantörü olmaya devam ettiğini ve baharda KFOR bünyesinde görevli askerlerine ilave birlikler konuşlandıracaklarını belirtti.

Balkanlar'daki istikrarsızlığın Avrupa'nın genelindeki güvenlik ve istikrar üzerinde her zaman önemli etkiye sahip olduğunu dile getiren Pistorius, "Bu nedenle Kosova ve bölgedeki diğer ülkelerle dayanışma içinde olmak sadece bu ülkenin menfaatine değil, aynı zamanda Avrupa'da istikrara yönelik büyük sorumluluk ve menfaatin de bir ifadesidir." diye konuştu.

Pistorius, Kosova ile Sırbistan'a gerilimi düşürme ve Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğundaki diyaloga geri dönüş çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerde acil ihtiyaç olan şey diyaloğun artırılması ve gerilimin azaltılmasıdır. Federal Şansölye, Batı Balkanlar'ın geleceğinin AB'de yattığını çok net bir şekilde vurguladı ve ileriye giden yol da bu olmalıdır. Bu da tekrar ediyorum, diyaloğun artırılması ve gerilimin azaltılmasını gerektirmektedir. Hiç kimsenin bu durumu daha da kötüleştirmek gibi bir çıkarı olamaz ve olmamalıdır. Sırbistan ve Kosova'daki Sırp azınlıkla yaşanan mevcut gerilimler ışığında, bir kez daha sağduyu ve ihtiyat çağrısında bulunuyoruz. Şimdi konuşulması gereken bunlardır."

Pistorius ayrıca ülkede Sırp dinarının yasaklanmasıyla ilgili, Kosova'nın kendi yasalarını uygulama hakkına sahip olduğunu ancak bu düzenlemenin uygulanmasının ertelenmesinin talep edildiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Osmani de Sırbistan'ın devlet politikasının sürekli olarak Kosova'nın toprak bütünlüğüne meydan okuduğunu ve Kosova'ya karşı saldırı eylemlerine giriştiğini söyledi.

Gelecekte bu saldırıları önlemek için Almanya'nın yanı sıra diğer müttefik ve ortakların desteğine ihtiyaçları olduğunu kaydeden Osmani, "Almanya'nın (Kosova'daki) askeri birliklerini artırma kararı, halkımıza verdiği desteğin açık yansımasıdır, aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve uzun vadeli güvenlik için ortak çabalarımıza da verilen desteğin yansımasıdır." dedi.

Pistorius, Kosova ziyareti kapsamında Başbakan Albin Kurti ve Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile de görüşmeler gerçekleştirdi.