  • Almanya'da 33 yıldır dinmeyen acı! Türkiye'den ırkçılıkla mücadele mesajı
Almanya'da 33 yıldır dinmeyen acı! Türkiye'den ırkçılıkla mücadele mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Solingen kentinde 33 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşını rahmetle andı.

IHA29 Mayıs 2026 Cuma 10:54 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Solingen kentinde 33 yıl önce gerçekleştirilen ırkçı saldırının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Solingen saldırısında hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşının saygı ve rahmetle anıldığı belirtilerek, "33 yıl önce ırkçı Solingen saldırısında hayatını kaybeden beş vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla duruş sergileyen ve 2022 yılında hayatını kaybeden Mevlüde Genç'in de unutulmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Saldırıda aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen, 2022 yılında kaybettiğimiz Bilge Ana Mevlüde Genç'i de bu vesileyle bir kez daha hürmet ve minnetle yad ediyoruz" denildi.

Bakanlık, açıklamasında son dönemde yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Ülkemiz, yükselişe geçen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı ile olan mücadelesini her platformda kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

  • Solingen Katliamı
  • Türklerin Anması
  • Almanya Irkçılıkındır

