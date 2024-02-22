Almanya'da asrın dayanışması sürüyor... 6 Şubat depremleri anıldı

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan uluslararası insani yardım organizasyonu WEFA'nın düzenlediği "6 Şubat Türkiye Depremini Anma ve Dayanışma" programında konuşan Yılmaz, depremde yaşananları anlattı.

Yılmaz, "Aradan bir yıl geçti, acılarımız hala geçmedi. Depremden bir yıl sonra deprem bölgesindeydik. Yaralar bir taraftan sarılmaya çalışıyor, devletimiz çok büyük, evler yapıldı teslim edilmeye başlandı ama bugünden yarına ya da bir yılda toparlanabilecek bir tablo değil orası. 11 il, 14 milyondan fazla insan etkilenmiş durumda, 50 binden fazla kaybımız var, 400 bine yakın ev yıkılmış durumda. 400 bin aile evlerini kaybetmiş durumda. Bu 400 bin evi yapabilmek en iyi ihtimalle 2 yılı alacak." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıkılan evlerin şimdiye kadar yüzde 10'u teslim edildi, yüzde 90'ı yapım aşamasında, yani milyonlarca insan hala konteyner evlerde yaşıyor. Şu anda depremin iyileştirme fazındayız. Artık acil ihtiyaçlar sonlanmış durumda, insanlar aç ve açık değil, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor durumdalar ama ihtiyaçları farklılaşmış şekilde devam ediyor. Depremde devlet ve millet el ele verdik. Türk milleti olarak gerçekten çok farklı bir milletiz, bunu her seferinde hissediyoruz. Zor zamanında birbirine kenetlenen, elinde avucunda ne varsa paylaşan bir milletiz. Yurt dışından yardıma gelenler de oldu, onlarla da çok duygusal diyaloglar yaşadık."

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ise konuşmasında dünyada ve Türkiye'de işbirliği içinde çok sayıda yardım kuruluşuyla işbirliği yaptıklarını ancak Türk Kızılayın bu kuruluşlar içinde yegane bir yere sahip olduğunu söyledi.

WEFA'nın 2019 yılında Türk Kızılay ile işbirliği protokolü imzaladığını belirten Aydın, WEFA'nın yaptığı insani yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

6 Şubat depreminden fotoğrafların da sergilendiği etkinlikte, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın'ın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcileri de hazır bulundu.