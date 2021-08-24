Almanya'da camiler, yüz yüze eğitime hazırlanıyor

AA 24 Ağustos 2021 Salı 14:14 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 14:14

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde sınıflar eğitime hazır hale getirildi.



Genel Merkezden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, salgının kontrol altına alınmasıyla başlayan "yeni normal" dönemle Kur'an kurslarında yüz yüze eğitimin de yeniden başladığını söyledi.

Teşkilata bağlı cami derneklerinde salgının önlenmesi için her türlü önlemi aldıklarına işaret eden Türkmen, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bu süreci yürüteceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitimlerini alabilmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Velilerimizin de hassas davranmalarını istirham ediyoruz." ifadesini kullandı.