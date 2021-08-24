İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2021 Salı / 16 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4199
  • EURO
    9,8882
  • ALTIN
    488.559
  • BIST100
    1469.54
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Almanya'da camiler, yüz yüze eğitime hazırlanıyor
Güncel

Almanya'da camiler, yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) yaz tatilinin sona ermesiyle Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı cami derneklerinde bu hafta sonu başlayacak 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sınıflar temizlenip, dezenfekte edilmeye başlandı.

AA24 Ağustos 2021 Salı 14:14 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 14:14
ABONE OL

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde sınıflar eğitime hazır hale getirildi.

Genel Merkezden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, salgının kontrol altına alınmasıyla başlayan "yeni normal" dönemle Kur'an kurslarında yüz yüze eğitimin de yeniden başladığını söyledi.

Teşkilata bağlı cami derneklerinde salgının önlenmesi için her türlü önlemi aldıklarına işaret eden Türkmen, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek bu süreci yürüteceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı ortamlarda eğitimlerini alabilmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Velilerimizin de hassas davranmalarını istirham ediyoruz." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.